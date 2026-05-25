Эмигрантам запретили выдавать жилищные сертификаты в Курской области

Правительство Курской области внесло изменения в порядок выдачи жилищных сертификатов жителям региона. В частности, теперь на выплаты не смогут претендовать куряне, которые не проживают постоянно на территории России. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства.

«Это сделано для того, чтобы исключить случаи, когда люди получают выплаты, но фактически живут за границей»,— пояснил губернатор.

Помимо этого, право на сертификат теперь дается не только за разрушенные помещения, но и за те, которые признаны непригодными для проживания или включены в перечень утраченных. Также с учетом изменений курянам, собравшим не полный пакет документов, не будут отказывать в выдаче сертификатов. В течение пяти дней жители смогут принести необходимые справки — на этот период рассмотрение заявки будет приостановлено.

Кроме того, на жилищные сертификаты теперь смогут претендовать дольщики без согласия других собственников утраченного жилья. Размер сертификата будет определяться пропорционально доле жителя.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что дольщики получили право на получение сертификатов за утраченное жилье. По информации главы Курской области, у властей на руках находится около 800 подобных заявлений.

В марте «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что для приобретения жилищных сертификатов и поддержки более 800 семей из приграничья Курской области кабмин направил в регион около 5,7 млрд руб. По информации Александра Хинштейна, к тому моменту в регионе людям, лишившимся жилья, выдали более 15 тыс. сертификатов на сумму свыше 93 млрд руб.

Егор Якимов