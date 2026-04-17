Долевики из курского приграничья получили право на жилищные сертификаты

Внесены изменения в постановление правительства РФ, которые позволяют выдавать сертификаты за утраченное жилье долевикам. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По информации главы региона, у властей на руках находится около 800 подобных заявлений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Хинштейн назвал действовавшую ранее редакцию нормативного правового акта «откровенно несправедливой».

«Есть люди, потерявшие жилье, но они являются сособственниками: например, когда взрослый ребенок имеет долю в родительском доме и свое собственное жилье, и он уже получил сертификат, то ни о какой компенсации родителям за их дом уже речи идти не могло. И наоборот. Это неправильно, жители становились заложниками друг друга»,— пояснил губернатор.

Поправки дают возможность в подобных ситуациях выдавать сертификаты долевикам соразмерно их доле — вне зависимости от права на сертификат других собственников.

«Рад, что мы смогли разрешить еще одну проблему нашего приграничья. Ситуации у людей разные, во многих вопросах нужен индивидуальный подход»,— прокомментировал нововведение господин Хинштейн.

В марте этого года «Ъ-Черноземье» писал, что для приобретения жилищных сертификатов и поддержки более 800 семей из приграничья Курской области кабмин направил в регион около 5,7 млрд руб. По информации Александра Хинштейна, к тому моменту в регионе людям, лишившимся жилья, выдали более 15 тыс. сертификатов на сумму свыше 93 млрд руб. Реализованы были 12,5 тыс. из них на 81 млрд руб. Средняя стоимость одного сертификата в прошлом году равнялась почти 6,5 млн руб.

