Reuters: несколько танкеров с нефтью и СПГ прошли через Ормузский пролив

За последние несколько дней через Ормузский пролив прошли как минимум три танкера с сжиженным природным газом, направляющихся в Пакистан, Китай и Индию. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на сервисы по отслеживанию судов.

Агентство также пишет, что по Ормузскому проливу прошло несколько танкеров с нефтью. Один из них — супертанкер VLCC Eagle Verona, который прошел пролив 23 мая. На него загрузили 2 млн баррелей нефти в Ираке еще 26 февраля, с тех пор он ожидал возможности прохода через пролив. VLCC Eagle Verona должен доставить нефть в КНР по заказу китайской энергетической компании Sinopec.

24 мая The New York Times написала, что США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива.

