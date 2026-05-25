Песков об Армении, ударе ВСУ по Старобельску и обращении Звягинцева к Путину
В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Армении в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал отношения между Арменией и РФ, обращение режиссера Андрея Звягинцева к Владимиру Путину и удар ВСУ по Старобельску. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Об Армении
- Армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что окончательное решение о пути экономической интеграции будет делать народ Армении.
- РФ остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно ближайших союзников. Вступление Армении в ЕС приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией. Льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников ЕС, Еревану это хорошо известно. Цена на российский газ для Армении «более чем льготная».
- Москва слышала заявления о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой.
- В Кремле рассчитывают, что Армения так или иначе будет представлена на саммите ЕАЭС, который состоится на этой неделе в Казахстане. Москва находится в контакте с армянскими партнерами.
- Пашинян не будет участвовать в саммите по соображениям избирательной кампании.
- Вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении остается открытым.
О призыве Андрея Звягинцева к Владимиру Путину остановить СВО
- Звягинцев не осуждал кровавую бойню, устроенную Киевом в Донбассе, поэтому у него нет права голоса по теме СВО.
- Слова режиссера не будут передавать Путину.
Об ударе ВСУ по Старобельску
- Кремль обратил внимание, что целый ряд западных СМИ приняли решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж, это их не красит.
- Поездка журналистов в Старобельск, организованная МИД и Минобороны, важная и нужная.
- В Кремле не видели официальных заявлений Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу.
- Вся информация об ударе ВС РФ «Орешником» по Украине была отражена в заявлении Минобороны.
О планах Путина
- Сегодня Путин примет губернатора Омской области Виталия Хоценко.
- Путин на этой неделе отправится с госвизитом в Казахстан, где в том числе примет участие в мероприятиях ЕАЭС.