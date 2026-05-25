Нижегородский комитет по госвласти одобрил штрафы за невыделение квот бойцам СВО

Депутаты комитета заксобрания по вопросам госвласти и МСУ одобрили введение в КоАП Нижегородской области штрафов за неисполнение работодателями норм о квотирования рабочих мест для участников СВО.

Ранее по инициативе фракции «Единая Россия» был принят закон о выделении рабочих мест демобилизовавшимся военнослужащим. С 1 марта 2026 года нижегородские работодатели с трудовыми коллективами более 100 человек обязаны резервировать не менее 1% штатной численности для участников СВО.

За нарушение нормы квотирования на должностных лиц предлагается накладывать штрафы от 10 до 15 тыс. руб. Ответственность юрлиц за неисполнение закона составит 20-50 тыс. руб. Эти поправки планируется принять на пленарном заседании заксобрания Нижегородской области в четверг.

Иван Сергеев