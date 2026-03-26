Нижегородских работодателей хотят штрафовать за невыделение квот участникам СВО
Фракция партии «Единая Россия» в заксобрании Нижегородской области подготовила инициативу о штрафах за нарушение закона о квотировании рабочих мест для участников СВО. До 24 апреля законопроект проходит публичные консультации.
Закон о квотах участникам спецоперации вступил в силу с марта 2026 года: работодатели Нижегородской области с численностью сотрудников более 100 человек обязаны выделять не менее 1% штата для участников СВО.
За нарушение этого требования должностных лиц предлагают штрафовать на 10-15 тыс. руб., юрлиц — на 20-50 тыс. руб.
Протоколы будут составлять должностные лица министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.