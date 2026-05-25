ЦБ: доля безналичных платежей в рознице увеличилась до 88,9%

В России доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 88,9%, увеличившись на 0,9 процентного пункта (п. п.) за квартал. Это следует из аналитического обзора Центробанка «Развитие национальной платежной системы».

По данным регулятора, наиболее заметно выросла доля использования россиянами электронных кошельков в интернете. Показатель вырос до 11% (на 1 п. п. за квартал и на 2 п. п. за год). Основным способом оплаты осталась карта. В ЦБ отметили, что 49% занимает бесконтактная оплата картой, 9% — реквизиты карты, 1% — контактная оплата. При этом доля оплаты картой продолжает снижаться.

Мобильный и онлайн-банкинг используют при оплате товаров и услуг в 15% случаев. В течение года показатель вырос на 5 п. п. Кроме того, доля использования QR-кодов при оплате достигла 5% в отчетном квартале, 3% из них — по СБП.

В марте—апреле, уточняли в ЦБ, у россиян вырос спрос на наличные деньги, а также высокой оставалась сберегательная активность населения. На рост спроса на наличные деньги, по оценке регулятора, повлияла адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране. Как пояснили в ЦБ, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящей от цифровой инфраструктуры.