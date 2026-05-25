Reuters: республиканцев беспокоит интерес Трампа к бальному залу

Представители Республиканской партии обеспокоены тем, что Дональд Трамп уделяет больше внимания строительству бального зала в Белом доме, чем экономическим проблемам, с которыми сталкиваются американцы. По подсчетам Reuters, с начала года президент США упоминал бальный зал в своих выступлениях или постах как минимум 40 раз, в мае — 9 раз.

Как пишет Reuters, некоторые республиканцы «опасаются, что акцент, который президент-миллиардер делает на бальном зале, может казаться бездушным и нетактичным в тот момент, когда многие американцы думают о том, как им заправить машину». Они отмечают, что это особенно важно в условиях выборов в Палату представителей США, которые состоятся в ноябре. Источники Reuters отмечают, что советники президента пытались обратить его внимание на экономические вопросы, но «Трамп продолжает говорить о вещах, которые никого не волнуют», таких как строительство бального зала и триумфальной арки.

Беспокойство в Республиканской партии вызывают и некоторые высказывания господина Трампа по поводу экономических сложностей. В мае на вопрос демократов об экономических последствиях войны в Иране президент ответил: «Я не думаю о финансовом положении американцев».

Яна Рождественская