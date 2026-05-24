При взрыве поезда с военнослужащими в Пакистане погибли 24 человека

При взрыве поезда в провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По данным издания, поезд перевозил военнослужащих и их семьи.

Как рассказал собеседник агентства, более 50 человек получили ранения. Поезд следовал из Кветты в Пешавар на северо-западе Пакистана. По данным другого источника, военнослужащие направлялись на празднование Ид аль-Фитр, который должен начаться во вторник.

Взрыв произошел рядом со станцией Чаман Паттак в Кветте, на переезде в поезд врезался начиненный взрывчаткой автомобиль, отмечается в публикации. В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна, а находившиеся рядом автомобили уничтожены. Из-за взрыва три вагона, включая локомотив, сошли с рельсов, два — перевернулись. На месте происшествия работают спасательные службы и органы безопасности.

Министр железных дорог Пакистана Мухаммад Ханиф Аббаси назвал произошедшее актом терроризма, передает Associated Press of Pakistan. Он обвинил в нем «антипакистанские элементы, действующие из Индии и Афганистана». Министр заявил, что железнодорожное сообщение страны продолжается без перерыва, а также поручил ответственным органам незамедлительно представить отчет об инциденте.