МИД Китая опроверг информацию FT о критике Си Цзиньпина в адрес премьера Японии

МИД Китая опроверг информацию газеты Financial Times (FT) о критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила представитель ведомства Мао Нин.

Сегодня FT со ссылкой на источники писала, что Си Цзиньпин «громко и взволнованно» говорил на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время обсуждения Японии. Это удивило американскую делегацию. По данным газеты, глава КНР раскритиковал Санаэ Такаити и ее политику в отношении повышения оборонных расходов Японии. Об этом также писало агентство Kyodo.

«Что касается встречи глав КНР и США, Китай уже опубликовал соответствующую информацию. Содержание упомянутых вами сообщений не соответствует данным, имеющимся в распоряжении китайской стороны»,— заявила на брифинге Мао Нин (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин принял Дональда Трампа в Пекине 13 и 14 мая. Это был первый визит американского президента в КНР с 2017 года. Обе стороны положительно оценили встречу.

Напряженность между Китаем и Японией начала расти после заявления Санаэ Такаити в ноябре прошлого года. Тогда она назвала ситуацию вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой», которая позволяет Японии использовать право на коллективную самооборону. Власти КНР неоднократно требовали от нее пересмотреть свою позицию.

