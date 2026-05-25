FT: Си Цзиньпин на встрече с Трампом повысил тон во время обсуждения Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине подверг резкой критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за ремилитаризацию ее страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times (FT).

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

По данным собеседников издания, обсуждая Японию, китайский лидер неожиданно повысил тон — заговорил «громко и взволнованно», чем удивил американских чиновников. Эта тема не фигурировала в переговорах с их китайскими коллегами перед саммитом. В ответ американский президент заявил, что Токио должен занять более жесткую позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны КНДР. О том, упомянул ли Дональд Трамп в том же контексте и Китай, чиновники не уточнили.

22 мая МИД КНР сообщил об увеличении Японией военных расходов на 9,7% в 2025 году. Отмечается, что ее оборонный бюджет растет 14 лет подряд и «японские правые силы по-прежнему требуют увеличения расходов на оборону». При этом FT приводит мнение экспертов, согласно которому Токио наращивает вооружения в ответ на военную политику Пекина.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Китай, занимающий второе место в мире по объему военных расходов, в прошлом году увеличил оборонный бюджет на 7,4% — до $336 млрд. КНР наращивает военные расходы уже 31-й год подряд. Япония, в свою очередь, потратила $62 млрд.

Напряженность между Китаем и Японией начала расти после заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити в ноябре прошлого года. Тогда она назвала ситуацию вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой», которая позволяет Японии использовать право на коллективную самооборону. Власти КНР неоднократно требовали от нее пересмотреть свою позицию. Однако Япония активно закупает вооружения и готовится к военному противостоянию, что еще больше обостряет отношения между странами.

Эрнест Филипповский