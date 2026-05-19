Сеул и Токио прижало друг к другу

Лидеры Японии и Южной Кореи — двух стран, которые долгие годы разделяла крайне непростая история отношений,— провели 19 мая в Сеуле свой второй очный саммит, приравненный по статусу к госвизиту. Предшественники премьера Японии Санаэ Такаити и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна сблизились во многом при участии США (еще при Джо Байдене), желавших укрепить военно-политическое сотрудничество в треугольнике и считавших пару Сеул—Токио его слабым звеном. Теперь же объединяющей силой в связке двух азиатских стран во многом стала созданная теми же США и нынешним американским лидером Дональдом Трапом геополитическая турбулентность.

Фото: Ahn Young-joon / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Как обещали в администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, японского лидера Санаэ Такаити «встретят с почестями, равными тем, которые оказывают во время государственного визита». И не обманули. Визит проходил в родном для южнокорейского лидера городе Андон, главной достопримечательностью которого является традиционная корейская деревня возрастом в несколько веков, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там госпожу Такаити встретил почетный караул в традиционных южнокорейских одеждах, который сопроводил ее до гостиницы, где состоялся первый раунд переговоров лидеров Японии и Южной Кореи. Вечером в честь гостьи был дан торжественный ужин, где одним из главных блюд стал андонский джимдак, или тушеная курица в маринаде,— местное фирменное блюдо, подаваемое самым важным гостям, подчеркнула канцелярия президента.

Оказанная Санаэ Такаити честь стала ответной — в январе она сама с не меньшим размахом и уважением приняла южнокорейского президента в своем родном городе Нара, древней японской столице.

Разумеется, такой обмен любезностями был затеян не просто ради красивой картинки.

Как заявила Такаити утром 19 мая перед вылетом из Токио, на встрече со своим южнокорейским визави она хотела бы договориться об углублении сотрудничества «в сложных геополитических условиях, таких как ситуация на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе». В частности, Сеул и Токио согласовали рамочное соглашение о сотрудничестве в обеспечении поставок сырой нефти, включая создание совместных запасов этого сырья. На фоне войны в Иране и фактического перекрытия Ормузского пролива Япония лишилась пути, через который проходит свыше 90% национального импорта сырой нефти. Этот конфликт подставил под удар и Южную Корею.

Кроме того, переговоры двух лидеров прошли вслед за резонансным визитом президента США Дональда Трампа — их общего союзника — в Китай, который и для Токио, и для Сеула не является явным противником, но точно не входит для них в число дружественных стран. Вслед за завершением своего визита в КНР глава Белого дома проинформировал по телефону и Санаэ Такаити, и Ли Чжэ Мёна о своих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако теперь два азиатских союзника Америки решили обсудить эти итоги друг с другом.

Наконец, на саммите в Андоне Такаити и Ли поговорили об укреплении сотрудничества в военной сфере.

Токио, в последние годы последовательно наращивающий свой оборонный потенциал в свете китайской угрозы и ракетно-ядерных упражнений Северной Кореи, уже создал ряд мини-союзов по сотрудничеству в области безопасности, в том числе с участием Австралии и Филиппин, и не раз говорил о своем желании вовлечь в них и Сеул.

Япония и Южная Корея долгие десятилетия являются главными союзниками США в Азии. Однако их двусторонние отношения так же долго омрачались историческим наследием 35-летней колонизации Корейского полуострова Японией до окончания Второй мировой войны (в частности, принуждением корейцев к рабскому труду и сексуальной эксплуатацией местных женщин японскими военными). Поэтому и в послевоенное время отношения двух стран оставались натянутыми и прохладными.

В 2023 году между Токио и Сеулом наметилось потепление — предшественники Ли и Такаити смогли преодолеть старые обиды и укрепить сотрудничество. Во многом к этому их подтолкнул международный контекст — стратегическая конкуренция между США и Китаем, уязвимость цепочек поставок и наращивание ядерного арсенала КНДР. Однако в еще большей степени этому способствовали и США (тогда главой Белого дома был Джо Байден), пытавшиеся нарастить сотрудничество в области экономики, безопасности, технологий не только по отдельности с Японией и Южной Кореей, но и в рамках треугольника Вашингтон—Сеул—Токио. Апофеозом этих усилий стал трехсторонний саммит США, Южной Кореи и Японии в августе 2023 года в Кэмп-Дэвиде.

В прошлом году власть поочередно поменялась во всех трех странах. Это стало ударом по треугольнику — прежде всего из-за прихода в Белый дом Дональда Трампа и возвращения в повестку его тезиса «Америка прежде всего», включающего давление на всех союзников как по торгово-тарифным вопросам, так и по теме повышения их затрат на оборону.

Много опасений относительно ослабевания связки Сеул—Токио было у экспертов и в связи со сменой власти в Южной Корее и Японии. Считалось, что Санаэ Такаити, консервативная сторонница жесткой линии в сфере безопасности, не особо поладит с либералом Ли Чжэ Мёном, более взвешенно настроенным в отношении Китая и КНДР. Но этой паре удалось не просто сохранить, но и даже упрочить сотрудничество.

«Обе страны уделяют больше внимания повестке дня сотрудничества, чем спорным вопросам. Сейчас они считают, что постоянно меняющиеся отношения или в конечном итоге негативные двусторонние связи никому не принесут пользы»,— пояснила такой настрой эксперт по Японии из Сеульского института политических исследований Асан Чхве Ын Ми (цитата по Reuters).

Наталия Портякова