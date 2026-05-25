Губернатор Слюсарь анонсировал старт недели предпринимательства

В Ростовской области началась неделя предпринимательства. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что для российских компаний предусмотрены различные меры поддержки, в том числе федеральный конкурс «Знай наших». По его словам, скоро стартует четвёртый сезон, зарегистрироваться на который предприниматели могут до 1 июня.

В 2024 году ростовский бренд семейной одежды DNK Russia занял первое место в конкурсе. Победитель получил право представить свою продукцию на форуме «Сильные идеи для нового времени». Там состоялась презентация флагманской модели бренда — зимней куртки с надписью «Бушлат из России», которую примерил президент Владимир Путин.

В 2025 году победную эстафету подхватила ростовская компания «Вейбот автомакон роботикс». Она разрабатывает мобильных роботов с автономной навигационной системой. Роботов-уборщиков Cleanbotics на выставке «Знай наших» презентовали главе государства. В настоящее время донской разработчик входит в число технологических резидентов ИТ-парка Казани и инновационного центра «Сколково».

Организатор конкурса, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, отметила, что «Знай наших» стал реальным действенным инструментом поддержки малых и средних компаний. «Победители прошлых сезонов получили возможности и ресурсы, которые позволили им нарастить продажи в 2–3 раза»,— заявила она.

Тат Гаспарян