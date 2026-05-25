Правительство продлило «Промомеду» разрешение на выпуск аналога «Оземпика»

Правительство продлило на год действующее разрешение группе «Промомед» на использование без согласия патентообладателя — компании Novo Nordisk — аналогов «Оземпика» (лекарств на основе семаглутида). Соответствующее распоряжение есть на сайте опубликования правовых актов.

Новое разрешение действует с 1 января по 31 декабря 2027 года. Его объяснили «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан». Право использования охраняемых патентами изобретений без разрешения патентообладателя группе «Промомед» предоставлялось распоряжениями правительства трижды — в 2024, 2025 и 2026 годах.

На основании этих разрешений группа продает препарат с действующим веществом семаглутид (международное непатентованное название, МНН). В 2024 году «Промомед Рус» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Novo Nordisk о предоставлении принудительной лицензии на использование запатентованного изобретения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом. Иск был удовлетворен частично. «Промомед» в отчете за первое полугодие 2025 года отмечал, что лекарства на основе семаглутида относятся к категории жизненно необходимых и важнейших препаратов.

«Оземпик» — препарат датской фармацевтической компании Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Он снижает уровень глюкозы в крови.

Выручка российского фармацевтического производителя «Герофарм» увеличилась на 99,5%, достигнув 34,6 млрд руб. Основным драйвером роста стал успех линейки препаратов для терапии ожирения и диабета. Ключевым продуктом в портфеле компании стал «Семавик» (семаглутид, аналог «Оземпика»). По данным DSM Group, «Семавик» — лидер по объему аптечных продаж в России (прирост в 190,1%).