Выручка производителя российского аналога «Оземпика» в 2025 году выросла вдвое

Российский фармацевтический производитель «Герофарм» раскрыл результаты за 2025 год. Выручка компании увеличилась на 99,5%, достигнув 34,6 млрд руб. Основным драйвером роста стал успех линейки препаратов для терапии ожирения и диабета, на которую теперь приходится более двух третей всех доходов компании.

Ключевым продуктом в портфеле компании стал «Семавик» (семаглутид, аналог «Оземпика» от датской Novo Nordisk). По данным DSM Group, которые приводятся в пресс-релизе, «Семавик» стал лидером по объему аптечных продаж в России, продемонстрировав прирост в 190,1%.

Помимо «Семавика», вклад в результаты компании внес препарат «Седжаро» (тирзепатид, аналог «Мунджаро» от американской Eli Lilly), зарегистрированный в 2025 году. Компания позиционирует его как препарат тирзепатида с самой низкой ценой в мире. Всего за 2025 год «Герофарм» вывел на рынок семь новых препаратов.

Виктория Колганова