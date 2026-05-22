«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Никитой Шашковым на два года

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Шашков

Фото: ХК «Автомобилист» Никита Шашков

Фото: ХК «Автомобилист»

Никита Шашков перешел в команду в середине сезона 2024/25. За полтора года в «Автомобилисте» он провел 106 матчей в КХЛ и набрал 26 очков (8 голов + 18 передач). В минувшем сезоне форвард пропустил только три встречи, записав на свой счет 17 очков (7+10) при показателе полезности «+7».

Кроме того, в прошедшем чемпионате Никита Шашков стал лидером команды по количеству силовых приемов — 198, что вдвое больше, чем у ближайших преследователей. В лиге по этому показателю он занял шестое место.

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявлял на пресс-конференции, что в межсезонье команду ждут масштабные изменения.

Полина Бабинцева