Олег Савельев ушел с поста замминистра обороны

Олег Савельев освободил должность заместителя министра обороны — руководителя аппарата Минобороны России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил источник «Ъ», близкий к Минобороны. На пост заместителя министра обороны, по данным «Ъ», назначен Виталий Шулика.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виталий Шулика — генерал-полковник полиции, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У него два военных образования по специальностям «Командная тактическая специальной связи» и «Военное и административное управление». Служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота. В органах внутренних дел работал с 2009 года.

Олег Савельев был замминистра обороны — руководителем аппарата Минобороны с 20 мая 2024 года. До этого работал аудитором Счетной палаты, где курировал вопросы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. До работы в Счетной палате был замруководителя аппарата правительства, министром по делам Крыма. В 2008—2014 годах — заместителем министра экономического развития.