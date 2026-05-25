От Парижа до Сеула: как устроены главные модные столицы мира

Выход на экраны второй части картины «Дьявол носит Prada» вновь вывел модные столицы мира в центр внимания. Вместе с Лилит Карапетян, руководителем международного развития бизнеса и транспорта «Яндекс Путешествий», разбираемся, куда ехать за фешен-впечатлениями сегодня, какие районы считаются главными точками притяжения в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке, Токио, Сеуле и Шанхае, где искать локальные марки, концепт-сторы, винтаж и люксовые бренды, а заодно сколько стоит перелет и проживание.







Лондон

Лондон отличается от других столиц тем, что здесь люкс и дух «старых денег» почти не отделены от уличной моды и дерзкого стиля молодых дизайнеров. Выпускники местного Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина во многом меняли всю индустрию последних 30 лет. Этот университет окончили такие именитые художники, как Александр Маккуин, Джон Гальяно, Стелла Маккартни и Фиби Файло.

Самый престижный и дорогой район города Мэйфэр отражает стиль старой британской элиты. Здесь находятся торговые улицы Бонд-стрит и Маунт-стрит с бутиками Chanel, Loewe, Bottega Veneta. А на Довер-стрит работает один из самых известных концепт-сторов мира Dover Street Market, созданный Рей Кавакубо и Адрианом Йоффе. Пространство регулярно меняет оформление и больше похоже на выставку современного искусства, чем на обычный магазин.

После Мейфэр стоит отправиться в Сохо. На Карнаби-стрит в 1960-х формировался новый молодежный стиль Лондона и совершалась «модная революция». Именно здесь бунтарский дух новой моды «создал» первые мини-юбки, джинсы с заниженной талией и плотные цветные колготки. Сейчас район остается важной торговой зоной для винтажных бутиков и локальных британских брендов. В районе также находится исторический универмаг Liberty, где можно найти редкие ткани, аксессуары, предметы интерьера и люксовые марки.

Район Шордич — это стиль Лондона XXI века с современным стрит-артом и новой модой. Вокруг Брик-лейн и Редчерч-стрит работают Beyond Retro, Rokit и десятки небольших магазинов молодых дизайнеров. Во время шопинга в квартале можно обнаружить ранние работы Бэнкси.

Медианная стоимость перелета из России в Лондон составляет 52 тыс. руб. Средняя цена проживания в мае — 21,6 тыс. руб. за ночь.

Район Мэйфэр, Лондон

Париж

В Париже маршрут лучше начинать с престижной улицы Фобур-Сент-Оноре. Здесь находятся магазины лидирующих французских домов роскоши: Lanvin, Hermes, Chanel и Yves Saint Laurent. Прямо после Фобур-Сент-Оноре начинается улица Сент-Оноре, где представлены более молодые и доступные бренды: Maison Kitsun, Balmain, A. P. C и Isabel Marant. До закрытия в 2017 году здесь находился легендарный концепт-стор Colette, любимый не только парижскими модниками, но и легендарными личностями, например Вёрджилом Абло и Карлом Лагерфельдом. В 5 минутах ходьбы от Сент-Оноре на улице Камбон расположился концепт-стор Nous, который открыли бывшие сотрудники Colette. Магазин продолжает концепцию своего предшественника и отдает предпочтение современному уличному стилю на стыке спорта и быстрых трендов.

За современной парижской модой стоит идти в Маре. Район считается территорией молодых французских брендов. Здесь работают концепт-сторы The Broken Arm, L’eclaireur и Merci, престижный универмаг Le BHV Marais, бутики Ami Paris и Officine Gnrale, винтажные пространства и множество арт-галерей.

Сен-Жермен-де-Пре — исторический богемный район с классическим духом старого Парижа. Здесь, на левом берегу Сены, расположен Le Bon Marche, старейший универмаг французской столицы, работающий с конца XIX века. Квартал считается более развлекательным, но именно сюда приходят отдыхать главные парижские модники.

Медианная стоимость перелета в Париж составляет 71 тыс. руб. Средняя цена проживания — 22 тыс. руб. за ночь.

Район Маре, Париж

Милан

Милан отличается от Парижа и Лондона более прикладным отношением к моде. Здесь особенно заметно, насколько местная фешен-индустрия связана с семейным производством и локальным ремеслом. Главная модная точка города квартал Квадрилатеро делла Мода является одним из самых дорогих торговых районов мира. На виа Монтенаполеоне находятся бутики итальянских домов Prada, Gucci, Valentino, Versace и Armani, а также ремесленные лавки и музеи.

Говоря о Милане, нельзя не упомянуть галерею Виктора Эммануила II — поразительной красоты пассаж XIX века в стиле неоклассики и неоренессанса в самом сердце города. В отличие от Квадрилатеро делла Мода, здесь можно купить не только люксовые бренды, например Prada, Louis Vuitton, Gucci, но и более доступные, премиальные марки: Luisa Spagnoli, Max Mara и Nara Camicie.

После люксового центра стоит посетить район Навильи. Здесь находится легендарный концепт-стор 10 Corso Como, который одним из первых объединил моду, искусство, литературу, дизайн и гастрономию в одном пространстве.

При наличии времени стоит заглянуть в аутлеты Serravalle Designer Outlet, Franciacorta Outlet Village и Fidenza Village, расположенные в часе-полутора езды от Милана. В них можно найти прошлогодние коллекции люксовых брендов, но с приятными скидками, иногда доходящими до 70%.

Медианная стоимость перелета в Милан составляет 64,8 тыс. руб. Средняя цена проживания — 17,3 тыс. руб. за ночь.

Галерея Виктора Эммануила II, Милан

Нью-Йорк

Нью-Йорк — символ стиля Нового света. Если мода в Европе строится вокруг наследия кутюр, то в Америке — вокруг скорости коммерческих трендов. Пятая авеню на Манхэттене остается главной витриной американского люкса. Здесь находятся универмаги Saks Fifth Avenue и Bergdorf Goodman, магазины Oscar de la Renta, DKNY, Coach. Кроме того, именно здесь располагается Музей Метрополитен — место проведения ежегодного Met Gala. А если от Пятой авеню пройти всего 150 м, то попадаешь на параллельную ей Мэдисон-авеню — не менее знаменитую модную улицу, где можно найти магазины Marc Jacobs, Ralph Lauren и Calvin Klein.

Район Сохо, как и его британский тезка, является одним из ключевых районов города для современной моды и уличного стиля. Здесь работают Kith, Aim Leon Dore, Acne Studios, The RealReal и десятки локальных американских брендов.

За винтажем и молодыми марками лучше идти в Уильямсбург. Бруклин трансформировался из индустриального серого района в территорию начинающих дизайнеров, апсайкл-брендов и независимых шоурумов. Многие молодые американские компании начинают именно отсюда, а не с Манхэттена.

Нью-Йорк оказался самым дорогим направлением в подборке. Медианная стоимость перелета составляет 121 тыс. руб., а средняя цена проживания — 23,4 тыс. руб. за ночь.

Пятая Авеню, Нью-Йорк

Токио

Токио — одна из новых модных столиц. В 1980-х именно японские дизайнеры серьезно изменили западную фешен-индустрию после показов Comme des Garons и Yohji Yamamoto в Париже. Деконструктивный авангардный подход Рэй Кавакубо и Йодзи Ямамото фактически перевернул европейское представление о том, как может выглядеть современная одежда.

Харадзюку — один из главных модных районов Токио. На Такэсита-дори находятся магазины молодых японских брендов, винтаж и небольшие шоурумы. В этом квартале десятилетиями формировались многие японские субкультуры, позже повлиявшие на мировой стритвир и зарождение нового фешен-направления харадзюку. Этот стиль основан на концепции полной свободы самовыражения, многослойности и максимализма в деталях и аксессуарах.

Сибуя — территория крупных торговых центров и современной высокой моды. Внутри торгово-культурного центра Shibuya Parco работают Comme des Garons, Sacai, Junya Watanabe и Yohji Yamamoto. Более зрелый стиль Токио можно найти в районе Гиндза. Здесь находятся привычные европейской публике люксовые бутики Dior, Chanel и Louis Vuitton.

Средняя стоимость проживания в Токио составляет 10,4 тыс. руб. за ночь. Перелет при этом обойдется примерно в 73,5 тыс. руб.

Район Шибуя, Токио

Сеул

Благодаря росту корейской поп-культуры Сеул за последние годы превратился в одну из самых влиятельных модных точек Азии. Главный люксовый район города — Каннам. Помимо бизнес-центров и невероятно дорогой недвижимости, здесь находятся крупнейшие в стране модные универмаги Hyundai, Galleria, Shinsegae. Рекомендуется к посещению Haus Dosan — пространство от бренда Gentle Monster, которое совмещает магазин, арт-инсталляции и кафе.

А на улице Гаросу-гиль можно найти независимые корейские бренды и небольшие магазины, которые почти не представлены за пределами Южной Кореи, например 3.3 Field Trip, WHO. A. U, Mahagrid. Одежда и аксессуары уникального местного дизайна предлагаются в любом ценовом диапазоне. Ночной район Тондэмун является крупнейшим фешен-рынком города с торговыми центрами и оптовыми площадками, где буквально круглосуточно закупаются байеры и дизайнеры со всех концов мира.

Медианная стоимость перелета в Сеул составляет 65,3 тыс. руб., а средняя цена проживания — около 12 тыс. руб. за ночь.

Район Каннам, Сеул

Шанхай

Шанхай — центр мировой и китайской моды. Начинать путешествие стоит с западной части Нанкин-роуд, где располагаются элитные торговые комплексы Plaza 66, HKRI Taikoo Hui и Jing An Kerry Centre. Обязателен к посещению концептуальный флагман от Louis Vuitton — The Louis. Пространство сделано в форме гигантского лайнера с выставочным пространством, магазином и кафе.

Совсем другой Шанхай можно увидеть в районе Сюйхуэй на Анфу-роуд. Здесь работают винтажные магазины Pawnstar и Lolo Love Vintage, куда приходят поисках архивных вещей и за редкими находками. На улице также находятся локальные концепт-сторы вроде Look Now и Flow, продающие одежду, аксессуары и предметы для дома.

Шанхай является одним из самых доступных направлений среди модных столиц. Средняя стоимость проживания составляет 11,8 тыс. руб. за ночь, а медианная цена авиабилета — 62,3 тыс. руб.