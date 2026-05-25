Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Греческий пловец Голомеев побил мировой рекорд во время «Игр на стероидах»

Пловец Кристиан Голомеев одержал победу на Enhanced Games («Игры на стероидах»). Турнир проходил в Лас-Вегасе.

Кристиан Голомеев

Кристиан Голомеев

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters, Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Кристиан Голомеев

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters, Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

На дистанции 50 м вольным стилем грек показал результат 20,81 секунды. Официальный мировой рекорд — 20,88 секунды — принадлежит олимпийскому чемпиону 2024 года австралийцу Кэмерону Макэвою.

Достижение 32-летнего Кристиана Голомеева не будет засчитано, поскольку участникам Enhanced Games разрешено принимать допинг. Как победитель он получит призовые в размере $250 тыс. Также за превышение мирового рекорда организаторы выплатят ему $1 млн.

В Enhanced Games приняли участие 42 человека. В программу соревнований вошли три вида спорта — плавание, легкая атлетика и тяжелая атлетика. Призовые фонды для каждой из дисциплин составляют по $500 тыс.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Игры в Городе грехов».

Таисия Орлова

Новости компаний Все