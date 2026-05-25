Греческий пловец Голомеев побил мировой рекорд во время «Игр на стероидах»

Пловец Кристиан Голомеев одержал победу на Enhanced Games («Игры на стероидах»). Турнир проходил в Лас-Вегасе.

Кристиан Голомеев

Кристиан Голомеев

На дистанции 50 м вольным стилем грек показал результат 20,81 секунды. Официальный мировой рекорд — 20,88 секунды — принадлежит олимпийскому чемпиону 2024 года австралийцу Кэмерону Макэвою.

Достижение 32-летнего Кристиана Голомеева не будет засчитано, поскольку участникам Enhanced Games разрешено принимать допинг. Как победитель он получит призовые в размере $250 тыс. Также за превышение мирового рекорда организаторы выплатят ему $1 млн.

В Enhanced Games приняли участие 42 человека. В программу соревнований вошли три вида спорта — плавание, легкая атлетика и тяжелая атлетика. Призовые фонды для каждой из дисциплин составляют по $500 тыс.

Таисия Орлова