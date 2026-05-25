Суд рассмотрит жалобу Euroclear по иску ЦБ 1 июня

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Euroclear на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с бельгийского депозитария 18,2 трлн руб. по иску Центробанка (ЦБ). Заседание назначено на 1 июня, следует из картотеки суда.

Большая часть российских золотовалютных международных резервов оказалась заблокирована в Euroclear с февраля 2022 года после введения санкций Евросоюза. В декабре ЦБ подал в столичный арбитраж иск к депозитарию на €200 млрд. Суд удовлетворил его в полном объеме, однако Euroclear отказался признать решение.