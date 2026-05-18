Euroclear отказался признавать решение Московского арбитражного суда по иску ЦБ

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию арбитражного суда Москвы. До этого суд взыскал с Euroclear €200 млрд по иску Банка России. Заявление депозитария опубликовано на его сайте.

«Это последний из серии судебных исков, поданных против Euroclear в России. Такие иски не признаются законодательством ЕС, и Euroclear не признает юрисдикцию суда. Euroclear обжалует решение суда. Решение суда не затрагивает деятельность и финансовое положение Euroclear»,— отмечается в заявлении. В Euroclear заявили, что размещенные в бельгийском депозитарии активы ЦБ РФ остаются заблокированными.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Банка России к депозитарию Euroclear 15 мая. Сумма в €200 млрд — это общий размер ущерба, который, по оценке Банка России, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора. Цифра складывалась из реального ущерба (€181,4 млрд) и упущенной выгоды (€18,6 млрд).