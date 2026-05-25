Работу детсадов и школ Бодайбо остановили до 1 июня из-за отсутствия питьевой воды

В городе Бодайбо Иркутской области остановка работы образовательных учреждений продлена до 1 июня. По информации городской администрации, вода в централизованной системе водоснабжения, согласно отобранным ранее пробам, остается непригодной для питья. Новые пробы взяты 25 мая, неделя понадобится, чтобы отправить их в Иркутск на исследования и получить результат.

Ранее пробы отбирались 18 мая, по результатам исследования территориального отдела Роспотребнадзора оказалось, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В Бодайбо в ночь на 10 мая произошла коммунальная авария, после которой город остался без централизованного водоснабжения. Причиной аварии стал ледоход на реке Витим, который вытолкнул на берег плавучую водозаборную станцию. Решение о закрытии детских садов и переводе школ на дистанционную работу было принято 11 мая. Последствия аварии удалось окончательно устранить 14 мая. Ожидалось, что социальные учреждения возобновят работу с 18 мая.

Влад Никифоров, Иркутск