В основание моста через реку Позимь на трассе Ижевск—Аэропорт забили первые сваи

Первые пять 13-метровых свай забили в основание моста через реку Позимь на региональной дороге Ижевск—Аэропорт в рамках реконструкции трехкилометрового участка. Стержни находятся на тестовых испытаниях и простоят неделю. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«После забивки сваи “отдохнут” около недели. Потом будем сдвигать их молотом. Посмотрим, как они отработают. Если сваи сдвигаются, значит надо будет увеличивать их длину, размеры, пересчитывать все расчеты. Если динамические испытания будут пройдены, перейдем к статистическим испытаниям»,— пояснил начальник участка компании «Мост» Николай Авдеев. После тестов планируется массовая забивка свай и строительство фундамента моста.

На мосту будет обустроено 72 м искусственной дороги с четырехполосной проезжей частью и тротуарами. Строители будут забивать сваи для будущих опор моста около двух месяцев. После этого начнут закладывать фундамент мостового сооружения и строить сами опоры. Грузоподъемность моста составит 100 т.

Ожидается, что мост над рекой Позимь поднимут к лету. К этому моменту к нему «подведут» новое дорожное полотно. Строители уже укладывают основание новой проезжей части.

Напомним, подготовка к реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км началась в начале сентября. Запланировано расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта.

