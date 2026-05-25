В Ростовской области ноутбуки подорожали на фоне дефицита чипов

Специалисты отделения Банка России по Ростовской области зафиксировали разнонаправленную динамику цен на электронику: компьютеры и планшеты заметно прибавили в стоимости, тогда как телевизоры, смартфоны и носимые гаджеты, напротив, подешевели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Ростовской области продолжается коррекция цен на непродовольственную группу товаров. По данным мониторинга аналитиков регионального Отделения Банка России, в апреле текущего года средняя стоимость персональных компьютеров увеличилась на 1,14 процента. Основным драйвером подорожания стали ноутбуки и планшетные устройства.

Эксперты связывают удорожание этой категории с двумя факторами. Во-первых, на глобальном рынке сохраняется дефицит комплектующих, что напрямую влияет на конечную цену электроники. Во-вторых, продавцы продолжают включать в прайс-листы возросшие логистические издержки: доставка товаров из-за рубежа стала существенно дороже.

Однако на другие категории техники ситуация сложилась диаметрально противоположная. В регионе снизилась стоимость телевизоров, смартфонов, беспроводных наушников и «умных» часов (смарт-часов). По оценкам специалистов Банка России, главная причина — сокращение потребительского спроса на товары длительного пользования. В частности, свою роль сыграло охлаждение рынка потребительского кредитования.

Согласно годовому срезу данных, телевизоры потеряли в цене 2,87 процента, а вся категория средств связи — 4,37 процента. Таким образом, жители Ростовской области могут наблюдать парадоксальную картину: за одни и те же деньги сегодня можно приобрести либо более дорогой ноутбук, либо заметно более дешевый телевизор, чем год назад.

Станислав Маслаков