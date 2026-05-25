Суд отказался продлить срок стражи собственнику обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Первомайский райсуд Новосибирска отказал следствию в продлении срока содержания под стражей предпринимателя Сергея Туркова — владельца ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали. Из СИЗО, где обвиняемый находился с 23 января, его отпустили под домашний арест, рассказали источники «Ъ-Сибирь».

Инцидент произошел 21 января. Кровля и второй этаж ТЦ (улица Наумова, 26, Первомайский район) обрушились. Конструкции первого этажа выстояли. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали. Новосибирское управление СКР завело уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Собственника ТЦ Сергея Туркова задержали.

23 января суд водворил предпринимателя в СИЗО, 18 марта продлил срок содержания под стражей до 21 мая.

Ранее защита отмечала, что необходимость ареста Сергея Туркова отсутствовала, поскольку тот не собирался никуда скрываться. Узнав об обрушении ТЦ, он, бросив все дела, приехал на место происшествия, предлагал пригнать технику для разбора завалов. МЧС даже включило его в штаб по ликвидации последствий ЧП.

Защита акцентировала внимание на том, что предприниматель заключил договор с организацией, которая проектировала здание ТЦ, и нанял людей, которые его возводили.

Илья Николаев