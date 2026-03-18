Суд продлил срок ареста собственника обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Еще на два месяца (до 21 мая) суд по ходатайству следствия продлил срок заключения под стражей предпринимателя Сергея Туркова — владельца новосибирского ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского райсуда. Как рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Евгений Старостенко, защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, но суд в этом отказал.

Инцидент произошел 21 января. Кровля и второй этаж ТЦ (улица Наумова, 26, Первомайский район) обрушились. Конструкции первого этажа выстояли. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали. Новосибирское управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Собственника ТЦ Сергея Туркова задержали.

Ранее адвокат отмечал, что необходимость ареста Сергея Туркова отсутствовала, поскольку тот не собирался никуда скрываться. Узнав об обрушении ТЦ, он, бросив все дела, приехал на место происшествия, предлагал пригнать технику для разбора завалов. МЧС даже включило его в штаб по ликвидации последствий ЧП. Защита акцентировала внимание на том, что предприниматель заключил договор с организацией, которая проектировала здание ТЦ, и нанял людей, которые его возводили.

