Сегодня день рождения у помощника президента — начальника государственно-правового управления президента РФ, заслуженного юриста РФ Ларисы Брычёвой

Лариса Брычева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет секретарь Общественной палаты РФ, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ», заслуженный юрист РФ Лидия Михеева:

— Уважаемая Лариса Игоревна! Вы — юрист поистине уникального свойства, который рассматривает право не как ремесло, а как высокое призвание. Многие годы на посту руководителя одной из важнейших правовых институций страны Вы стараетесь удержать законодательство от опасных решений, грозящих экономике и обществу непоправимыми бедами. Позвольте выразить восхищение Вашей прозорливостью, глубоким умом и решимостью отстаивать светлые идеалы права, пожелать Вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»