Непогода парализовала центр Махачкалы: перекрыты две ключевые магистрали

В Махачкале из-за продолжительных ливней, обрушившихся на столицу Дагестана, власти ввели временные ограничения на движение транспорта по двум основным городским артериям — проспекту Петра I и улице Булача, сообщили в региональных управлениях МЧС и Госавтоинспекции.

Непрекращающиеся дожди в Дагестане привели к транспортному коллапсу в центре Махачкалы. Мощный циклон, который накрыл республику, заставил экстренные службы пойти на крайние меры: в понедельник движение перекрыли сразу на двух ключевых магистралях столицы. Речь идет об участке проспекта Петра I, который растянулся от кольца «МегаФон» до пересечения с улицей Лаптиева, а также о частичном закрытии проезжей части на улице Булача — в районе местной пиццерии.

В МЧС России по Республике Дагестан пояснили, что решение принято из-за резкого осложнения дорожно-транспортной обстановки. Обильные осадки спровоцировали образование гигантских пробок и сделали движение опасным для автомобилистов. Синоптики не обещают улучшения в ближайшие часы, поэтому власти призвали водителей проявить сознательность. «Планируйте объездные пути заранее, учитывайте задержки, соблюдайте дистанцию и ни в коем случае не игнорируйте правила», — обратились к участникам движения спасатели. Особый акцент они сделали на необходимости пропускать автомобили экстренных служб — кареты скорой помощи, пожарные расчеты и полицейские машины, которые сейчас могут следовать к местам происшествий.

В Госавтоинспекции уточнили, что их решение о перекрытии продиктовано прежде всего соображениями безопасности. Инспекторы уже выставили временные знаки и регулируют потоки машин. В ведомстве отметили, что водители обязаны беспрекословно подчиняться требованиям сотрудников полиции, работающих на месте. Альтернативные маршруты пока не названы, но автомобилистам советуют избегать центральных улиц и пользоваться навигаторами, которые позволят объехать залитые водой районы. Для связи со спасателями работает единый номер экстренных оперативных служб — 112. Ситуация остается напряженной, и власти призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте до стабилизации обстановки.

Станислав Маслаков