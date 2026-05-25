Электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах Предгорного округа

Четыре села и хутора Предгорного муниципального округа Ставропольского края остаются обесточенными из-за циклона, принесшего сильные осадки и ветер.

Непогода парализовала работу энергосистемы на юго-востоке региона. Как сообщили в администрации Предгорного округа, без электричества сидят жители станицы Суворовской, поселков Юца и Новая Пролетарка, а также села Садовое. Ремонтные звенья ресурсоснабжающих организаций уже приступили к восстановительным работам, однако конкретные временные рамки завершения мероприятий пока не озвучиваются.

Параллельно осложнилась обстановка на водных объектах. В своем телеграм-канале глава территории Николай Бондаренко поделился кадрами, запечатлевшими заметный подъём уровня воды в реке Кума неподалеку от хутора Бекешевская. На видеозаписи видно, как бурлящий поток существенно расширил свои границы. Чиновник подчеркнул, что оперативные службы держат паводковую ситуацию под круглосуточным наблюдением.

Согласно данным метеорологов, в регионе сохраняется действие штормового оповещения. Жителям рекомендовано проявлять бдительность, отказаться от поездок на личном транспорте в зоны возможного подтопления и сверяться только с данными из официальных источников. Энергетики напоминают о правилах поведения вблизи оборванных проводов: к ним запрещено приближаться, информацию о повреждениях необходимо немедленно передавать диспетчерам.

