Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Министр обороны Андрей Белоусов посетил группировку войск «Восток» и провел совещание на одном из пунктов управления. Также он вручил двум соединениям группировки орден Суворова, еще одному — орден Жукова, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Господин Белоусов заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Командующий группировкой Андрей Иванаев отчитался о подключении расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

Начальник войск противовоздушной обороны группировки «Восток» Валерий Черныш рассказал о выводе данных с малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) в единый программно-аппаратный комплекс. «Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели»,— уточнил господин Черныш.

При отборе на военную службу по контракту в войска беспилотных систем (БпС) было кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА, уточнил Валерий Черныш. По его словам, это усилило огневые возможности группировки. «Расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач»,— добавил господин Черныш.

Андрей Белоусов поручил интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков для повышения автоматизации процесса и эффективности борьбы с дронами самолетного типа.

В середине марта глава Минобороны проинспектировал группировку войск «Север». Министр уделил внимание укреплению обороны приграничных районов страны и расширению полосы безопасности Сумской и Харьковской областей. В апреле господин Белоусов заслушал доклады в командном пункте группировки войск «Центр».