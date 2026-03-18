Белоусов проинспектировал группировку «Север» в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и заслушал доклады на командном пункте. Основное внимание он уделил укреплению обороны приграничных районов страны и расширению полосы безопасности Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях подразделений с начала 2026 года. Господин Белоусов отметил, что «Север» эффективно борется с беспилотниками ВСУ. Главе Минобороны доложили, что группировка стала получать больше современных ударных и разведывательных дронов. Это позволило проводить воздушную разведку на всех направлениях.

Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся при выполнении боевых задач. Они были награждены орденами Мужества и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.