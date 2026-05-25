Шохин перечислил четыре меры для стимулирования российской экономики

Взвешенная политика по обелению экономики, программы роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу станут шагами по стимулированию экономического роста в России. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Правительство реализует программу обеления экономики, которая имеет простой критерий эффективности — увеличение налоговых поступлений. И мне кажется, что одна из задач правительства сейчас заключается в том, чтобы "не пережать" систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются»,— отметил господин Шохин в интервью «РИА Новости».

По словам Александра Шохина, вторая мера — решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с малым и средним предпринимательством (МСП). Как уточнил глава РСПП, важно «расшивать» цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации задерживают платежи поставщикам. На прошлой неделе на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников предостерег крупные компании от «хулиганства» в отношении малого и среднего бизнеса, напомнил господин Шохин.

Третье — это программы по росту производительности труда, автоматизации и роботизации предприятий. В этом вопросе важно, чтобы стимулы для инвестиций сохранялись. По словам главы РСПП, невозможно повысить производительность, если оборудование не модернизируют. Кроме того, есть механизмы ручного управления — меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли «красную черту» устойчивости, добавил Александр Шохин.

В апреле президент России Владимир Путин попросил правительство представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. Глава государства отметил, что российский ВВП сокращается два месяца подряд. С января по февраль показатель упал на 1,8%. Среди причин снижения президент назвал календарные, погодные и сезонные факторы. Через месяц господин Путин указал, что предпринятые правительством меры начали давать положительный результат.