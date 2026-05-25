Кими Антонелли оторвался за все сто

Кими Антонелли значительно упрочил лидерство в чемпионате мира «Формулы-1». После состоявшегося 24 мая Гран-при Канады отрыв победившего в нем итальянца от его напарника по Mercedes Джорджа Расселла вырос до 43 очков. Все потому, что машина британца, бившегося за победу, в середине гонки просто выключилась. Вторым был Льюис Хэмилтон, и это лучший результат семикратного чемпиона мира за все время его выступлений за Ferrari. Третье место занял четырехкратный чемпион мира — Макс Ферстаппен. Для голландца это первый подиум в сезоне. Вероятно, успехи Хэмилтона и Ферстаппена были бы невозможны, если бы гонку не провалила команда McLaren в полном составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кими Антонелли

Фото: AP Кими Антонелли

Фото: AP

Гран-при Канады получился разделенным на две примерно равные части. В первой зрители могли наслаждаться увлекательнейшей битвой за лидерство двух гонщиков Mercedes — Кими Антонелли и Джорджа Расселла. Они так часто обгоняли друг друга, что описание всех обгонов теряет всякий смысл.

Да, скептики заявят, что это не настоящие, а так называемые йо-йо-обгоны (нынешний регламент серии дает искусственное преимущество гонщику, идущему на опережение за счет возникающего у него права использовать специальный обгонный режим силовой установки). Но если не копаться в деталях правил, то получилось ведь действительно зрелищно. Зрители имели полное право рассчитывать на то, что битва за победу продлится вплоть до последнего круга. Но в середине гонки Mercedes Расселла просто выключился.

«Пропала мощность, погасли огни, выключились тормоза» — так это описал Расселл.

Британец был так расстроен, что просто швырнул на дорогу подголовник (за это потом ему выписали условный штраф $5 тыс.), а выбравшись из машины, вынужден был с тоской наблюдать за тем, как стюарды забирают ее с трассы, а с ней, не исключено, и его надежды на первый в карьере чемпионский титул. Ведь, лишившись единственного реального конкурента, Антонелли уже ехал в совершенно спокойном режиме и уверенно довел дело до победы — четвертой в пяти гонках этого сезона. С учетом провала Расселла лидерство итальянца в первенстве сильно упрочилось. Напарника по команде он теперь опережает на внушительные 43 очка.

Впрочем, совсем без битв зрители все же не остались. За второе место также развернулось сражение, пусть и не настолько плотное, как за первое. Участниками его были две мегазвезды современной «Формулы-1» — семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и четырехкратный победитель первенства Макс Ферстаппен. Еще на так давно эти двое рассматривали бы битву «лишь» за второе место как нечто недостойное их уровня. Но сейчас и Ferrari, и Red Bull не в том состоянии, чтобы стабильно претендовать на победы. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Успешнее оказался Хэмилтон.

Перед Монреалем британец много говорил о том, что все эти новомодные симуляторы, которые команды используют для подготовки к гонкам, ему только вредят и что он отказался от их использования и вернулся к старому способу настройки машины — на ощущениях.

И ведь сработало. Хэмилтон отлично подобрал настройки для своего Ferrari. Уж в любом случае они были более удачными, чем у его напарника по команде Шарля Леклера (четвертое место). Особенно мощно Хэмилтон смотрелся в последней трети гонки, когда надо было догнать и перегнать шедшего впереди с отрывом в несколько секунд Макса Ферстаппена. С задачей Хэмилтон блестяще справился. Своему второму месту обладатель рекордного количества выигранных гонок (105) радовался, словно победе. Неудивительно, учитывая, что так высоко за время выступлений за Ferrari он еще не поднимался (была у него победа в спринте в 2025 году, но это не совсем то же самое, что выигранная основная гонка).

Интересно, что и Ферстаппен не выглядел расстроенным своим третьим местом. У Red Bull машина образца 2026 года получается пока средненько, и уже финиш на подиуме для ее обладателя является заметным достижением. Собственно, в этом сезоне это был первый подиум для Red Bull. Ферстаппен потом отметил, что во второй части гонки ему сильно мешало то, что он никак не мог вывести покрышки в рабочий температурный диапазон (в Монреале было прохладно, и резина на Red Bull не прогревалась до нужных значений), но голландец заметил, что команда движется в правильном направлении.

Впрочем, ни второго места Хэмилтона, ни третьего — Ферстаппена могло и не быть. Может, даже гонщикам Mercedes не удалось бы превратить битву за победу в сугубо внутрикомандное дело, если бы гонку в полном составе не провалила McLaren, гонщики которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри стояли на старте третьим и четвертым соответственно. В Монреале, как уже было сказано, было прохладно, над трассой капал дождик. Совсем слабенький, почти незаметный. Но в McLaren доверились прогнозу погоды, обещавшему дождь полноценный, и выпустили, несмотря на возражения гонщиков, обе машины на трассу на промежуточных шинах (все основные конкуренты, не полагаясь на метеорологов, начали заезд на сликах). Это было роковое для McLaren решение.

Дождь так и не пошел, и уже в дебюте гонки, которая, например, для Норриса началась отлично (со старта действующий чемпион мира обогнал и Антонелли, и Расселла, возглавив гонку), McLaren пришлось звать обоих своих гонщиков в боксы за подходящими колесами.

Но на этом неприятности команды не закончились. Оскар Пиастри так увлекся прорывом через середину пелотона назад к вершинам, что просто протаранил Williams Алекса Албона, за что получил десятисекундный stop-and-go. Но австралиец хотя бы до финиша добрался. А вот Норрис сошел на 40-м круге из-за поломки коробки передач.

После Гран-при Канады Кими Антонелли стал первым в сезоне гонщиком, сумевшим набрать больше ста очков, на его счету 131 балл. Второй, как было сказано, Расселл — 88 баллов. Третий Леклер — 75. Следующая гонка состоится 7 июня в Монако.

Александр Петров