В Пятигорске устанавливают детали гибели слесаря под колесами трамвая

В Пятигорске 24 мая около 08:30 на проспекте Кирова во время ремонтных работ произошло самопроизвольное движение трамвая, который наехал на стоящий состав, в результате чего тяжелые травмы получил 41-летний слесарь, впоследствии скончавшийся в больнице, сообщили в ставропольской госавтоинспекции.

Смертельный инцидент произошел утром 24 мая в Пятигорске. Как сообщили в правоохранительных органах, около половины девятого на проспекте Кирова один из трамваев начал движение без команды водителя. Вагон проехал по путям и врезался в другой состав, который находился неподвижно.

В момент столкновения на линии трудились специалисты, обслуживающие городской электротранспорт. Под удар попал 41-летний слесарь, производивший ремонтные работы. Мужчина получил серьезные повреждения, медики доставили его в ближайшую больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Сейчас профильные службы разбираются в обстоятельствах ЧП. Следователи опрашивают очевидцев и изучают техническое состояние подвижного состава. Предварительно установлено, что трамвай тронулся самопроизвольно — причины этого явления предстоит выяснить экспертам. Назначены необходимые проверки, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Станислав Маслаков