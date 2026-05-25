В Туапсе заново рассмотрят дело об убийстве директора НПЗ в 1995 году

Туапсинский городской суд повторно рассмотрит уголовное дело об убийстве в 1995 году генерального директора Туапсинского НПЗ Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко. Основанием для нового разбирательства стали доводы прокуратуры, усомнившейся в достоверности выводов следствия о личности второго участника преступления, пишет «Ъ».

Как следует из материалов дела, в июле 2023 года суд признал виновным в двойном убийстве Евгения Николашина — участника криминальной группировки «Волки», уже отбывающего пожизненное наказание за серию тяжких преступлений. Осужденный заявил, что во время нападения находился за рулем автомобиля, использованного преступниками.

По версии следствия, утром 15 декабря 1995 года служебный Jeep Cherokee, в котором находились Анатолий Василенко и его водитель, был заблокирован автомобилем ВАЗ-2199 без регистрационных номеров. После этого неизвестный открыл огонь из автомата. В результате обстрела, в ходе которого было произведено около 30 выстрелов, оба потерпевших погибли на месте. Позже неподалеку был найден автомат Калашникова с самодельным глушителем.

Расследование преступления оставалось безрезультатным более двух десятилетий. Ситуация изменилась после явки с повинной Евгения Николашина, содержащегося в колонии «Черный дельфин». По его словам, организатор нападения предложил ему и Рустаму Каримову участие в убийстве предпринимателя из Туапсе, распределив роли между исполнителями. Николашин должен был управлять автомобилем, Каримов — вести стрельбу.

Вместе с тем прокуратура при проверке материалов дела установила противоречия. По данным надзорного ведомства, в момент совершения преступления Рустам Каримов отбывал наказание в исправительной колонии в Приморско-Ахтарске. Следствие допускает, что он мог временно покидать учреждение, однако эти обстоятельства требуют дополнительной проверки.

В результате апелляционного пересмотра дело направлено на новое рассмотрение в Туапсинский городской суд.