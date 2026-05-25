В Херсонской области после атаки БПЛА были обесточены девять округов

Сегодня утром в Херсонской области девять муниципальных округов оказались полностью обесточены после атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо. К 8 утра электроснабжение восстановили.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского округов, а также Новокаховского городского округа. Информации о пострадавших при атаке или повреждениях на земле не было.

В Херсонской области за последний месяц несколько раз отключалось электроснабжение. 19 мая после атаки БПЛА были обесточены девять округов. 22 мая массовые отключения электричества затронули восемь муниципальных и один городской округ Херсонской области.