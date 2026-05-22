В Херсонской и Запорожской областях произошли массовые отключения электричества

Из-за атаки БПЛА обесточены восемь муниципальных и один городской округ Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, специалисты уже начали восстанавливать энергоснабжение.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в значительной части региона наблюдается аварийное отключение электроснабжения. По его словам, критическая инфраструктура находится в рабочем режиме. Причину аварии он не уточнил.