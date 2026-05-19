Херсонская область частично обесточена из-за атаки БПЛА

Девять округов обесточены после атаки БПЛА в Херсонской области. Идут восстановительные работы, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов. «Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома»,— заверил господин Сальдо.

Вечером 2 мая аварийные отключения электричества произошли в 14 районах Херсонской области. Два дня назад, 17 мая, Херсонская и Запорожская области оказались почти полностью обесточены из-за атаки БПЛА.