В Белгороде школы и детсады подключат к резервному электроснабжению

Школы и детские сады в Белгороде, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме. Их подключат к резервным источникам электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Сегодня ночью в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах объявляли режим ракетной опасности. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, пострадал один человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения: обесточена одна из насосных станций. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю погиб мирный житель.