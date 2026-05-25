В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина

В городе Грайворон дрон ВСУ ударил по автомобилю. В результате погиб мирный житель, сообщил оперштаб Белгородской области.

Мужчина от полученных ранений умер на месте. Машина от детонации загорелась. Пожарные уже потушили возгорание, уточнили в оперштабе.

Белгородская область расположена на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Сегодня ночью Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал один человек, повреждения получили два административных здания.