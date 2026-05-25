В Ростовской области сборы с фур через систему «Платон» выросли в полтора раза

Водители большегрузных автомобилей в Ростовской области за первые три месяца 2026 года направили в государственную систему «Платон» 439,8 миллиона рублей, что в 1,5 раза превышает сборы аналогичного периода годом ранее, пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам января — марта 2026 года объем перечислений от владельцев грузовиков региона увеличился на 54% по сравнению с тем же отрезком 2025-го, когда показатель составлял 285,6 млн руб. Наиболее активным месяцем стал март: тогда в бюджетную систему поступило 220,8 млн руб. Для сравнения: в январе сумма составила 98 млн руб., а в феврале — 121 млн руб.

В операторской структуре также уточнили, что за четыре месяца 2026-го — с января по апрель включительно — донские перевозчики перечислили в «Платон» уже 665,7 млн руб. Число зарегистрированных на территории области тяжелых машин за этот период достигло 1,3 тыс. единиц. Пик регистрационной активности пришелся на апрель — 415 транспортных средств оформили документы именно в этом месяце.

Если говорить об итогах минувшего 2025 года, то сборы с большегрузов на Дону составили 1,5 млрд руб. Эта цифра оказалась на 14,8% выше результата, зафиксированного в 2024-м, когда объем платежей равнялся 1,3 млрд руб. В прошлом году в регионе было поставлено на учет 5,2 тыс. фур.

С марта 2026 года тариф для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн составляет 5,2 руб. за каждый километр пути. Собранные средства оператор системы ежедневно направляет в федеральный бюджет. Система сбора платы за проезд по федеральным трассам стартовала в России 15 ноября 2015 года. Уже в мае 2016-го правительство утвердило распределение 10,8 млрд руб., поступивших от «Платона», между 24 субъектами РФ, среди которых были 20 крупных городов. Средства направили на ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. Согласно этому постановлению кабинета министров, Ростов-на-Дону рассчитывал получить из общего пула 400 млн руб.

Станислав Маслаков