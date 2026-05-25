В 1 квартале 2026 года на Ставрополье сборы системы «Платон» выросли в 1,6 раза

За первые три месяца 2026 года в Ставропольском крае поступления от системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» составили 294 миллиона рублей, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, при этом количество зарегистрированных в регионе фур сократилось на 12%, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу «Платона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Система «Платон» продемонстрировала существенный прирост доходов в Ставропольском крае по итогам первого квартала 2026 года. Как сообщили в пресс-службе оператора проекта, грузоперевозчики региона перечислили в федеральный бюджет 294 млн руб. Для сравнения: с января по март 2025 года этот показатель составлял 179,3 млн руб., таким образом прирост достиг 64%.

Наибольший объем средств поступил в марте текущего года — 144,9 млн руб. В январе водители тяжелой коммерческой техники пополнили казну на 64,8 млн руб., а в феврале — на 84,3 млн руб.

Примечательно, что рост фискальных отчислений происходит на фоне сокращения количества зарегистрированной в регионе грузовой техники. За первые четыре месяца 2026 года в Ставропольском крае учтено 900 единиц большегрузного транспорта. Годом ранее этот показатель превышал 1 тыс. машин. По итогам всего 2025 года в регионе было зарегистрировано 3,3 тыс. транспортных средств.

Ранее эксперты з отмечали, что по результатам 2025 года Ставрополье заняло первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по объемам платежей в систему «Платон». Тогда годовая сумма достигла 990,3 млн руб., увеличившись по сравнению с 2024 годом на 4,8%. Нынешняя динамика свидетельствует о сохранении за регионом лидерства в макрорегионе, несмотря на уменьшение парка зарегистрированных машин.

Станислав Маслаков