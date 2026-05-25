Жители двух районов Пятигорска остались без света и воды

Вечером 2025 года в Пятигорске из-за аварийной ситуации на электросетях без энергоснабжения и водопровода остались жители микрорайонов Квартал и Белая Ромашка, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

По словам градоночальника, инцидент затронул два жилых массива — Квартал и Белая Ромашка, где в 21:30 ввели временные ограничения на подачу электричества. Данная мера, по словам мэра, была предпринята для предупреждения технологического сбоя и обеспечения стабильной работы оборудования.

Из-за обесточивания остановились несколько насосных станций, что немедленно сказалось на водоснабжении. Градоначальник пояснил, что возобновление подачи ресурса возможно исключительно после запуска насосного оборудования при наличии электропитания.

Спустя почти полтора часа, в 22:50, Дмитрий Ворошилов сообщил об устранении неполадок и восстановлении подачи электроэнергии. В настоящий момент коммунальные службы занимаются возобновлением работы насосных станций и возвращением водоснабжения в пострадавшие районы в штатный режим. Аварийные бригады продолжают мониторинг ситуации на объектах инфраструктуры.

Станислав Маслаков