За шесть лет в Екатеринбурге заменили более 2,5 тыс. лифтов

В многоквартирных домах Екатеринбурга в период с 2019 по 2025 год заменили 2588 лифтов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. В этом году работа продолжится.

Так, в 2026 году в городе будут обновлять не менее 113 лифтов в рамках муниципальной программы, еще 69 — по региональной. «По условиям, собственники жилья оплачивают от 70% стоимости работ. Остальные расходы берет на себя бюджет»,— отметил господин Орлов.

Напомним, в Свердловской области на замену лифтов в городах в этом году направят 158 млн руб. За счет областного бюджета заменят 103 подъемника в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Ирина Пичурина