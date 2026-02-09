В Свердловской области на замену лифтов направят 158 млн руб.

В Свердловской области на замену лифтов в трех городах направят 158 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В 2026 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске за счёт областного бюджета заменим 103 лифта»,— написал губернатор. Помимо этого, 111 млн руб. распределят на газификацию в Ирбите, Пышминском муниципальном округе и Михайловском муниципальном образовании.

В бюджете Свердловской области на 2026 год предусмотрено 642 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. Еще 338,9 млн руб. — на развитие газификации в Ирбитском, Нижнесергинском, Белоярском районах и в Пышминском округе.

Анна Капустина