CBS: меры безопасности Хаменеи затягивают мирную сделку

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в сверхсекретном убежище, о местоположении которого не знают даже высшие государственные чиновники, сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки. Система безопасности выстроена так, что глава государства практически изолирован от внешнего мира, а связь с ним поддерживается исключительно через запутанную сеть курьеров.

В таких же условиях живут некоторые другие представители иранского руководства, утверждают в разведке. По данным спецслужб, они находятся в укрепленных бункерах, не видят белого света и избегают разговоров друг с другом без крайней необходимости.

Такая изоляция затрудняет переговоры с США, отмечают источники телеканала. Из-за этой системы рассмотрение любых предложений Белого дома по мирному соглашению затягивается: передача сообщений Хаменеи и получение ответа от Тегерана занимают слишком много времени. CBS называет трудности с коммуникацией главной причиной, почему согласование деталей потенциальной сделки продвигается так медленно.

С момента начала войны США и Израиля против Ирана господин Хаменеи не показывается на публике. Заявления верховного лидера читают дикторы государственного телевидения. Это стало поводом для слухов о его возможной гибели. Иранские власти эту информацию отрицают.

Отец Моджтабы, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погиб в первый день войны под обстрелами. Тогда же, по сообщению The Telegraph, ранения получил и его сын, но он чудом избежал гибели. Позже в МИД республики утверждали, что преемник уже полностью здоров, однако причины, по которым он перестал появляться на публике, ведомство не раскрыло.