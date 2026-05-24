Полиция Турции взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной партии

Турецкая полиция штурмом взяла штаб-квартиру главной оппозиционной партии страны — Республиканской народной партии (РНП), сообщило Reuters. По данным агентства, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы прорвать баррикаду, которую удерживали члены партии.

На опубликованных роликах видно, как силовики сначала ломают забор, затем они пытаются зайти в штаб-квартиру. Вход завален мебелью, сотрудники кидают в сторону выхода стулья и другие предметы, чтобы помешать полиции зайти внутрь. Однако силовики распыляют облако слезоточивого газа. Сообщений о пострадавших во время операции не поступало, пишет Reuters.

После того, как полиция прорвалась в офис РНП, они направились в кабинет ее главы — Озгюра Озеля. 21 мая суд Турции отстранил его от должности лидера оппозиционной партии. Господину Озелю вручили уведомление о выселении из главного офиса по решению суда, сообщает Haberturk. Тот разорвал повестку.

После полицейской операции Озгюр Озель вышел из здания и заявил, что РНП продолжит борьбу «на улицах» и «на площадях». Затем он со своими сторонниками возглавил шествие к зданию парламента Турции. «Есть то, что было до сегодняшнего дня, и есть то, что после»,— написал глава РНП Озгюр Озель в соцсети Х.

Озгюр Озель — союзник заключенного мэра Стамбула, оппонента президента Турции Экрема Имамоглу. Последнего обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывание денег и так далее. В марте господин Озель предложил перевести Экрема Имамоглу под домашний арест. Политик призвал миллионы жителей республики выйти на улицы, чтобы поддержать задержанного мэра. После этого в городах Турции прошли масштабные акции протеста.