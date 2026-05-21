Суд в Турции отстранил от должности главу оппозиционной партии

Суд в Турции отстранил Озгюра Озеля от должности лидера главной оппозиционной партии страны — Республиканской народной партии (РПН). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.

Фото: Murad Sezer / Reuters

По данным агентства, решение суда аннулирует избрание Озгюра Озеля председателем РПН. Он возглавил партию по результатам съезда в 2023 году. Вердикт также фактически отменяет все решения, принятые партией после этого съезда. Кроме того, суд восстанавливает в должности предыдущего главу РПН — Кемаля Кылычдароглу.

Центральное правление РПН собралось на внеочередное заседание. Партия может обжаловать это решение в вышестоящем суде.

Озгюр Озель — союзник заключенного мэра Стамбула, оппонента президента Турции Экрема Имамоглу. Последнего обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывание денег и так далее. В марте господин Озель предложил перевести Экрема Имамоглу под домашний арест. Политик призвал миллионы жителей республики выйти на улицы, чтобы поддержать задержанного мэра. После этого в городах Турции прошли масштабные акции протеста.