Визит VIP-клиентов FONBET на финал Лиги Европы

Букмекерская компания FONBET, продолжая серию эксклюзивных поездок для участников своей программы лояльности, вывезла группу российских клиентов в Стамбул на финальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором встречалась «Астон Вилла» из Бирмингема и немецкий «Фрайбург». По уже сложившейся традиции подобных поездок был организован перелет бизнес-классом, размещение в премиальном отеле, персональные трансферы и индивидуальное сопровождение во время пребывания в Стамбуле. Конечно, центральным событием стал просмотр финала Лиги Европы УЕФА из VIP-ложи стадиона «Бешикташ Парк». Помимо футбольной программы, клиенты FONBET посетили исторические кварталы Стамбула, отдохнули на живописных пляжах, попробовали блюда высокой кухни и совершили яхтенную прогулку по Босфору с ужином на закате и экскурсионной программой от местных гидов.

