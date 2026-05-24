Израиль будет поддерживать боеготовность в отношении Ирана сколько потребуется

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет поддерживать боеготовность в отношении Ирана «столько, сколько потребуется». Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир. Его слова приводит пресс-служба израильской армии.

«Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные боевые действия, чтобы еще больше ослабить иранский... режим и его возможности. Мы будем поддерживать боеготовность и оперативную гибкость столько, сколько потребуется»,— сказал господин Замир.

Глава Генштаба израильской армии также заявил о продолжающихся ударах ЦАХАЛ по объектам ливанского движения «Хезболла». ЦАХАЛ начал операцию против группировки после того, как она поддержала Иран в конфликте с Израилем и США. Сегодня Эяль Замир утвердил план для атак на «Хезболлу» в Ливане.

Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и США почти согласовали меморандум для мирного урегулирования конфликта. Документ ожидает финального подтверждения. По данным Axios, соглашение включает пункты о продлении перемирия, открытии Ормузского пролива, снятии блокады с иранских портов. Кроме того, проект предусматривает завершение войны между Израилем и «Хезболлой» в Ливане.